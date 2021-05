De waslijst van Klaver en Ploumen

GroenLinks en PvdA staan dus open voor regeringsdeelname. Die conclusie kan worden getrokken nadat GroenLinks-leider Jesse Klaver en zijn PvdA-collega Lilianne Ploumen donderdagavond een wonderlijke motie neerlegden in de Tweede Kamer. De tekst leek meer op een bladzijde uit een toekomstig regeerakkoord, en het is duidelijk dat de motie ook zó moet worden gezien. Het is het eerste wensenlijstje voor een nieuwe politieke cultuur, dat in elk geval de VVD niet kan negeren.