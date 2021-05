Zonder feitenkennis geen kennis van de Bijbel

Inzicht hebben in Gods wil kan niet zonder bijbelkennis. Namen en feiten, je moet ze kennen.

De reactie van collega Wim van der Aa (ND 21 april) op mijn vorige column nodigt uit nog wat door te denken over de aard en de functie van bijbelkennis. Onder een stuk waarin ik, in het kader van eroderende bijbelkennis, mijn verbazing verwoordde over de haaks op de bijbeltekst staande tekst van een prachtig gezongen 'Paas-Halleluja', noteerde ik Hosea 4, 6: Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.

Van der Aa schreef naar aanleiding van dat citaat: 'Hij (ik) maakt daarmee zijn eigen punt – het lied voldoet niet aan bijbelteksten en legt een gebrek aan bijbelkennis bloot – ongeloofwaardig. Immers: Hosea 4 gaat nie..