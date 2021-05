Meer niveaus in de brugklas is al een stap in de goede richting om kansengelijkheid te bevorderen

Later kiezen naar welke middelbare school je gaat? Een brugklas met verschillende niveaus zou al een stap in de goede richting zijn en is ook nog eens werkbaarder voor leraren.

In veel gevallen mengen sociale groepen zich op school niet automatisch als ze zich in dezelfde ruimte bevinden. Daar is meer voor nodig.

In verschillende verkiezingsprogramma’s en politieke debatten wordt de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs sterk bekritiseerd en wordt zonder meer gepleit voor radicale stelselwijzigingen. Sommige partijen grijpen met enige nostalgie terug op een herintroductie van de middenschool (die als doel had het standenonderwijs te doorbreken). Het Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, resulterend in het kritische rapport ‘Tijd voor Onderwijs’ (2008), waarin overtuigend werd aangetoond dat de overheid zich te veel met het hoe van het onderwijs had bemoeid, is allang vergeten. Met deze wetenschap in het achterhoofd reflecteer ik op het adviesrapport van begin april van de Onderwijsraad ‘Later selecteren, beter differentiëren’.

toejuichenIn..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .