Meiden motiveren voor techniek

Op Koningsdag was er een grote rol voor de drie prinsessen, op de High Tech Campus in Eindhoven. Vrouwen beoefenen 14 procent van de technische beroepen. Hoe motiveer je meisjes voor techniek?

'Techniek betekent niet altijd vies worden'

Merle de Kreuk, hoogleraar TU Delft, Environmental Technology:

‘16,9 procent van de hoogleraren in Delft is vrouw. Het zou mooi zijn als het een afspiegeling zou worden van het percentage vrouwelijke studenten, dat trouwens ook nog wel omhoog zou mogen: 28,9 procent.

Ik was zelf altijd al een bèta-meisje. Het is mij zeker niet aangeleerd om techniek te mijden. Mijn vader werkte in de milieutechniek en liet mij al jong meekijken en later vakantiewerk doen. Zo wist ik: in dit vakgebied komen mijn interesses voor natuurkunde, scheikunde en biologie bij elkaar.

Bij werken in de techniek hoort teamwork, er komen interessante projecten in het buitenland bij kijken, het betekent echt ..

