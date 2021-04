Ruinerwold en het geloof in boze geesten: is een demon uiteindelijk een soort verzinsel of een beeldende uitdrukking?

De vader van de kinderen van Ruinerwold werd in De Telegraaf ‘de duivel van Drenthe’ genoemd. Het woord ‘duivel’ leunt op de oude betekenis van een bovennatuurlijk, boosaardig wezen. Ook bij persoonlijke aanvechtingen wordt er wel van ‘demonen’ gesproken. Daarmee wordt vaak iets slechts bedoeld wat ons in de weg zit of neerdrukt. Rapper Typhoon weet dat treffend te verwoorden in een lied getiteld ‘Alles is gezegend’. Hij rapt: ‘Bij m’n demonen op de sofa, ze vragen wil je thee? Ze weten dat ik eerst ergens ben geweest.’ In Amerika begon popzangeres Demi Lovato recent te zingen: ‘I was dancing with the devil. Out of control.’ Zulke taal over duivel en demonen put uit de christelijke traditie.