Gooi geen kostbare schatten weg, zoals de catechismus

Met ds. Tom Waalewijn ben ik van mening dat gebrek aan bijbelkennis niet ligt aan het ontbreken van methodes en materiaal (Nederlands Dagblad 23 april). De oorzaak ligt met name bij degenen die de kennis moeten overdragen: opvoeders, ouders, leraren en predikanten. Als die met liefde en betrokkenheid over God en zijn Woord spreken, komt het met de kennis in de meeste gevallen ook wel goed.