Democratie met bijwerkingen

Al tijden heb ik bedenkingen bij het neoliberale in ons landsbestuur, omdat het in mijn ogen nauwelijks anders is dan het recht van de sterkste. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen waardering kan hebben voor het werk dat door premier Rutte verzet wordt. Hij verdient volgens mij beter dan hem nu nagedragen wordt.

Dit neemt niet weg dat onder zijn verantwoordelijkheid creatief omgegaan is en wordt met wat wij als waarheid zien. Begrijpelijk dat iedereen om het hardst roept dat dit niet deugt.

Ondertussen zijn we als ouder, docent en in alle andere zorgende verantwoordelijkheden ook vaak behoedzaam met de waarheid. Dus vroeg ik mij af, of we misschien niet ook de vraag moeten stellen wat het nodig maakt te liegen en te bedriegen? Hoe bestuurbaar is dit land eigenlijk? Hoe ontvankelijk zijn we voor waarheden die niet uitkomen? Laat het hele plaatje niet zien dat veruit de meeste mensen alleen maar willen horen wat hun algoritme weergeeft? Is het waarheidsliefde als je schreeuwt over een ander, terwijl je je eigen achterban zo verwaarloost dat ze bij ..

