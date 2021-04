1 Als we een taak met deadline hebben, voelen we vaak als eerste de druk van de lineaire, meetbare tijd: chronos. Maar om onze taak inhoudelijk te vervullen hebben we vooral innerlijke tijd nodig: kairos. Dit is de tijd die ertoe doet die we eigenlijk ‘verspillen’ aan afleidende zaken, maar die wél zorgt voor het juiste momentum.

2 Functioneel je tijd verdoen schept opening. Hoe vaak merk je niet dat bij een bezoek de belangrijkste dingen worden gezegd bij de deur, met je jas al aan? We hebben oningevulde tijd nodig, een aanloop, om ergens te komen.

3 Lummelen levert ook de focus op di..

