‘Een VVD-minister zei tegen me: Is het nou echt nodig om zoveel vragen te stellen, in zoveel detail?’

'Van een voormalig ambtenaar kreeg ik te horen dat ik in een van de ministeriële torens - zichtbaar vanuit de Tweede Kamer - nogal een naam had opgebouwd als dwarsligger.'

Het land vraagt om een nieuwe politieke cultuur. In de meeste commentaren lees ik dat het kabinet daar iets aan moet doen. Maar de sleutel ligt niet bij het kabinet. De sleutel ligt bij de Tweede Kamerleden zelf.

De eerder deze week openbaar gemaakte notulen geven een uniek inkijkje in de ministerraad. Mijn conclusie is: blijkbaar is de ministerraad voor bewindspersonen veilig genoeg om hardop te kunnen klagen over Kamerleden. Of beter: was veilig genoeg. Tot deze week.

Is het erg dat bewindspersonen klagen over Kamerleden? Ik vind van niet. In een bedrijf of organisatie waar je een baas hebt en een hiërarchie, is de besluitvorming helder: je kunt meepraten en argumenten inbrengen, maar uiteindelijk beslist de baas. In de politiek ligt dat..

