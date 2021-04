Allemaal naar de PKN

Professor Jochem Douma zei ooit dat de sleutel voor orthodox kerkelijke eenheid in handen is van de Gereformeerde Bond.

Zijn de afgescheiden kerken hun bestaansrecht niet aan het verliezen? Dit vraag ik me af naar aanleiding van een artikel over 'leegloop' van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) naar de Gereformeerde Bond (Nederlands Dagblad, 24 april). Ontwikkelingen en thema's die in de negentiende en twintigste eeuw een rol speelden bij het zich afscheiden van de Nederlands Hervormde Kerk, lijken nu deels aan de orde binnen deze kerkverbanden.

struikelblokken en gevoeligheden

Er lopen veelbelovende samensprekingen tussen bijvoorbeeld de vrijgemaakten en de Nederlands gereformeerden, maar ze hebben helaas te maken met veel mogelijke onderlinge struikelblokken en gevoeligheden. Ook ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .