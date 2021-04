Bisschop moet kerkleer verstaanbaar maken voor hier en nu

Het artikel van Hendro Munsterman: 'Verbod homoseks beter formuleren' (Nederlands Dagblad 24 april) vond ik fascinerend en verontrustend. Kardinaal Eijk had zich uitgelaten over de verklaring van de Congregatie voor de Geloofsleer over het weigeren van de zegen over homostellen en steunde die. Het inhoudelijk standpunt van de kardinaal verbaasde me geenszins, maar drie andere zaken fascineerden me wel: 1. Het lijkt of de kardinaal alleen maar wil spreken met buitenlandse media (in dit geval het Amerikaanse online magazine National Catholic Register). Het lijkt mij sterk dat hij geen verzoeken in dezen heeft gekregen van Nederlandse media. Wellicht zal hij zal zeggen dat hij hier weinig gehoor vindt, maar het is wel degelijk zijn taak als opvolger van Sint-Willibrord in onze streken 'altijd bereid te zijn tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft' (1 Petrus 3:15). 2. De kardinaal gaat met zevenmijlslaarzen door de kerkelijke leer en doet daardoor onrecht aan de breedte en diepte van de katholieke leer in dezen. De indruk ontstaat dat de kardinaal relaties versmalt tot seksualiteit. Dit helpt niet voor een goed verstaan. En dat is toch al problematisch, omdat we constateren dat er flinke spanning is tussen leer en leven, zeker in onze streken en in onze tijden. 3. Hoewel de kardinaal er voorzichtig voor pleit een en ander duidelijker te formuleren, gebruikt hij zelf woorden en uitdrukkingen die velen niet begrijpen en tot verwarring kunnen leiden. Dit geldt van links tot rechts in de Rooms-Katholieke Kerk. Natuurwet, intrinsiek kwaad en ongeordendheid en zelfs ‘openstaan voor het leven' – het zijn begrippen die om veel uitleg vragen om het kerkelijk spreken goed te begrijpen. Het is wel degelijk de taak van een lokale bisschop de leer van de wereldwijde rooms-katholieke kerk niet alleen te herhalen, maar die ook verstaanbaar te maken voor de mensen in de streken en de tijden waar hij voor is aangesteld. In die taak schiet kardinaal Eijk nu naar mijn bescheiden mening tekort. <