Koester de jeugd

‘De Hitlerjugend is het dieptepunt van de Duitse jeugdcultuur.’ Dat zijn niet mijn woorden, ze komen uit de mond van de bejaarde Duitse Jürgen Moltmann. De theoloog van de hoop mijmert in een van zijn boeken een hoofdstuk lang over de toekomst van de jeugd. U zult begrijpen dat ik als jongerenwerker een en al oor was toen deze grootheid vanaf het papier begon te orakelen over drie generaties jongeren in Duitsland.

Moltmann kijkt in zijn boekje In Het Einde Ligt Het Begin. Een Kleine Leer Van De Hoop met een soort weemoed terug naar de Wandervogel-beweging waar zijn vader als jongvolwassene onderdeel van was. Deze vreemde vogels aan het begin van de twintigste eeuw zijn in mijn ogen een soort kruising van..