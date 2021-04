Er wordt een rijtje huizen gebouwd waar wij komen te wonen. Ineens krijg je dan met nieuwe buren te maken; er moeten afspraken worden gemaakt, over een schutting en een gedeelde oprit. En er komt een moment dat je even denkt: wanneer zitten wij bij de rijdende rechter?

Hoewel wij altijd wel zo vriendelijk toegeknikt willen worden als mr. John Reid doet op tv, zien wij hem toch liever niet in de achtertuin. Dat gaat ook niet gebeuren, wij zijn redelijke mensen, ons kun je er best bij hebben. Denk je dan. Maar niemand die daar zit, vindt zichzelf onredelijk of heeft ooit gedacht: ik heb over tien jaar zodanig mot met de buren, of zij met mij, dat de rechter eraan te pas moet komen.

Vorige week, in een Fries dorp, kon de rechter beide partije..