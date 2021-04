Poli voor complexe scheidingen

Gemeenten luiden de noodklok. De kosten voor de jeugdzorg rijzen de pan uit. Ongeveer zeventig procent van de jeugdzorg bestaat uit problematiek die gerelateerd is aan complexe scheidingen. De kosten kunnen echter drastisch verminderd worden. Waarom gebeurt dit niet?

Allereerst verwondert het mij dat onderwijsinstellingen nauwelijks aandacht hebben voor complexe scheidingen. Professionals gaan de arbeidsmarkt op zonder de nodige kennis om ouders in een dergelijke situatie kundig te kunnen adviseren. Velen worden ingezogen in het conflict en raken opgebrand. Ouders verwachten dat ze adequaat geholpen worden in hun complexe situatie, maar worden dat vaak niet. Daarnaast is het opmerkelijk dat er weinig onderzoek gedaan wordt naar de effecti..

