Discussie over vrouw in politiek verdient de stem van de Bijbel in al zijn concreetheid en gelaagdheid

‘Een plompverloren beroep op de tekst ‘de man is het hoofd van de vrouw’ is binnen een politiek debat onterecht’, schrijft nieuwtestamenticus Arjan van den Os.

(beeld nd)

Arjan van den Os (beeld nd)

De SGP-jongeren discussieerden de afgelopen weken over de plaats van vrouwen in de politiek. De dynamiek van het debat werd zelfs op sociale media zichtbaar. Tijdens hun ledenvergadering waren er drie moties ingediend die meer openheid voorstonden voor vrouwen binnen de partij, terwijl een andere motie wilde benadrukken dat de man het hoofd van de vrouw is en daarom de vrouw de politieke arena niet mag betreden. Uiteindelijk besloten de SGP-jongeren de motie aan te nemen die betoogde dat het gesprek rondom vrouw en politiek door moet blijven gaan.

Het is geen geheim dat SGP’ers al langer worstelen met het vrouwenstandpunt van de partij. De partij ervaart druk om artikel 7 van het beginselprogramma te veranderen. Artikel 7 ..

