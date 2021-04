Het verhaal van Eline Kuijper over vrijgemaakten die naar gereformeerde-bondskerken gaan (ND 24 april), doet me denken aan een nogal bitter grapje binnen de Dopperkerken in de Zuid-Afrikaanse gereformeerde kerken.

Eén vrijgemaakte is een aanwinst. Als je er twee verwelkomt, besturen ze de kerkenraad. En bij drie koers je af op een scheuring.

Beter is het om het advies van Henk Binnendijk te volgen. Blijf je kerk trouw waar je bent opgegroeid en maak er daar het beste van. <

