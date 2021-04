Klinkende cimbalen

In de bijlage Zondag (24 april) lees ik over een broeder die waarschuwde voor vernieuwingen in de liturgie van de vrijgemaakte kerk. Daar hoorde ook het optreden van een band bij om jongeren te trekken. Stel: hij leefde in de tijd van het Oude Testament, was hij dan weggelopen bij het spel van de Levieten met een keur aan instrumenten? Dichter Ida Gerhardt geeft als aantekening bij Psalm 150: de muziekinstrumenten vertegenwoordigen verschillende vormen van muziek: alle tot lof Gods. Broeder, wel schriftuurlijk blijven denken. En beoordeel zeker niet het geloof van hen die in de kerkdiensten niet spelen op/met instrumenten waar uw traditionele voorkeur naar uitgaat. <