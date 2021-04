Antisemitisme vergt een nieuwe stap: maak opvoeding in morele waarden binnen het voetbal verplicht

Het is onlogisch om te menen dat sport, waar het concurrentie-element overheerst, tot betere verstandhoudingen zou leiden. Op de foto: Ajax viert de overwinning op Vitesse op 18 april in de Kuip.

Ik doe een greep uit de geschiedenis van voetbalantisemitisme. Op 5 april 2015 werden in de Galgenwaard uit volle borst antisemitische teksten gezongen bij de voetbalwedstrijd tegen Ajax. De tekst luidde: 'Me vader zat bij de commando's, me moeder zat bij de SS. En samen verbrandden zij Joden, want Joden die branden het best'. Commotie alom. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie vond de spreekkoren 'onsmakelijk'. Het Openbaar Ministerie maakte werk van de aangiftes. FC Utrecht nam afstand van de antisemitische teksten en bood excuses aan.

De gedachte dat sport tot verbroedering zou leiden, is afgelopen tijd weer duidelijk geloochenstraft. Het is onlogisch om te menen dat sport, waar het concurrentie-element overheerst, tot bet..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .