Over de nadelen van de sterke toename van euthanasieën blijft het oorverdovend stil

Opnieuw stegen de cijfers: van 6361 in 2019 naar 6938 in 2020, bijna 7000 dus. COVID-19 overlijdens niet meegerekend, gaat het inmiddels om 4,5 procent van alle overlijdens. Even daalden de cijfers in 2018 toen in de ‘koffie-euthanasie’ een arts werd vervolgd omdat zij een vrouw met gevorderde dementie met gebruikmaking van ‘iets in de koffie’ euthanaseerde. Intussen is opnieuw de stijging ingezet. (zie grafiek) Zowel absoluut als percentueel waren de cijfers niet eerder zo hoog.

laagterecord

Tegelijk is er een laagterecord: sinds de invoering van de Euthanasiewet waren er niet zo weinig onzorgvuldige euthanasieën: twee om precies te zijn. In één geval bleek de consulter..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .