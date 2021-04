Het boek Ooggetuigen is veel meer dan een cadeautje, de halve wereld trekt voorbij

'Natuurlijk vroegen velen zich na de oorlog af of kerkelijke leiders in 1944 niets anders te doen hadden dan elkaar in de haren te zitten. Joden waren weggesleept. Bommen vielen op Nijmegen, de bevrijders waren geland in Normandië en bij de opstand in Warschau waren 18.000 doden gevallen. En dan toch ruziemaken in de kerk?' Deze woorden in het boek Ooggetuige van journalist Aad Kamsteeg brachten mij terug naar diezelfde vraag die ik me een jaar of dertig geleden al had gesteld. Aan de Bosstraat in het Groningse Winschoten stond een kerkgebouw. Eigenlijk was het geen kerk. Het was de synagoge die de nieuwe Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, nadat haar leden de leer van Abraham Kuyper de rug hadden toegekeerd, door het stadsbestuur w..

