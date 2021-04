Wie is er aansprakelijk bij bijwerkingen na een vaccinatie?

Vaccins hebben bijwerkingen. Maar wie is juridisch aansprakelijk voor opgelopen schade na de vaccinatie?

Afweerstoffen tegen gevaarlijke infectieziekten kan een mens op twee manierne verkrijgen. Door het doormaken van de infectieziekte (de nadelen daarvan zijn duidelijk) en door vaccinatie. Niet iedereen kan (of wil) zich laten inenten met een vaccin en deze mensen kunnen slechts bescherming genieten wanneer groepsimmuniteit is ontstaan. Om dit te bereiken moeten voldoende mensen bereid zijn zich te laten vaccineren. Dat vergt vertrouwen. Berichten over gezondheidsschade als mogelijk gevolg van vaccinatie kunnen dat vertrouwen ondermijnen. Meldingen van mogelijke bijwerkingen van de vaccins van Janssen en AstraZeneca zijn niet alleen een gevaar voor de vaccinatiebereidheid, maar werpen ook de vraag op wie nu eigenlijk juridisch aansprakelij..

