En tóch ging het fout met de sluiting van de Hoenderloo Groep

Alle (160) jongeren van de opgeheven Hoenderloo Groep hebben een andere plek gevonden bij de overkoepelende organisatie Pluryn, of ze hebben een onderkomen gekregen bij een andere zorgaanbieder. Dit schreef staatssecretaris Paul Blokhuis op maandag 19 april aan de Tweede Kamer. SP-Kamerlid Peter Kwint verbaasde zich direct over Blokhuis’ conclusie. Hij - en andere Kamerleden - waren ervan op de hoogte dat niet voor alle jongeren een alternatief was gevonden. Twee dagen later herriep Blokhuis zijn conclusie over de Hoenderloo Groep en gaf toe dat er zeker dingen mis waren gelopen. De toezeggingen van zijn voorganger Hugo de Jonge dat er ‘geen jongere tussen de wal en het schip’ zou vallen, bleken loos. Blokhuis had de Hoenderloo-jongeren ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .