Bid tijdens de Klimaatwake met ons mee: voor een wijs kabinet en zelfinzicht bij consumenten

De christelijke noodhulporganisatie ZOA heeft zich aangesloten bij de permanente Klimaatwake die in Den Haag wordt gehouden zolang de kabinetsformatie duurt. Het gaat namelijk ook over al aangerichte, confronterende klimaatschade in de wereld.

Sinds afgelopen maandag wordt er in Den Haag 24 uur per dag gewaakt voor het klimaat. Deze ‘Klimaatwake’ gaat door zolang de kabinetsformatie duurt en roept de formerende politici op om het roer radicaal om te gooien: de wereld zucht onder de klimaatcrisis, en dat vraagt om een crisisaanpak. Tientallen organisaties - van politieke jongerenorganisaties tot de milieubeweging - sloten zich aan en waken overdag bij het Catshuis en ’s nachts online. Dat riekt naar een activistisch ‘links feestje’.

De aanvankelijke uitnodiging aan ZOA om er bij aan te sluiten heb ik direct afgewezen. Wij houden namelijk niet van actievoeren, maar van helpen. Wij nemen geen politieke standpunten in, noch in Nederland, noch in de landen waar we werken. Wij zijn e..

