Bij besturen is saaiheid een pré: het hoofd koel en het hart warm

Een zakenkabinet, wat nu soms wordt bepleit, of een lokaal zakencollege zetten de kiezer op afstand. Moeten we dat wel willen? De gemeente Smallingerland heeft er ervaring mee.

Informateur Herman Tjeenk Willink ontvangt in de Stadhouderskamer fractievoorzitters en deskundigen als Thom de Graaf (Raad van State) en Arno Visser (Rekenkamer) die hem adviseren over de vorming van een nieuw kabinet.

De Friese gemeente Smallingerland heeft sinds juli 2020 een ‘zakencollege’. Daarin fungeren wethouders zonder binding aan een partij. In meer gemeenten rukt dit verschijnsel op. De paradox: terwijl de roep om rechtstreekse invloed van de kiezer aanzwelt, worden ‘zakenwethouders’ van de kiezer losgekoppeld. Ministers straks ook?

In het Friesch Dagblad pleitte politicoloog en bestuurskundige Sytze Faber al voor een ‘zakenkabinet’: ‘De weggekwijnde parlementaire democratie krijgt dan de kans weer op te bloeien.’ Dat is een pretentieuze uitspraak. Dat wegkwijnen zou vooral worden veroorzaakt door strikte regeerakkoorden. Die zouden het Kamerdebat in de weg staan en grote thema’s als klimaatverandering ongemoeid laten. In deze analyse..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .