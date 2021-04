Leg niet de nadruk op 'gebrek aan kennis'

Over Naam en Feit gesproken: een tekort aan bijbelkennis is geen nieuwe 'naam' maar een bekend feit. Niets nieuws onder de zon dus. Ik vraag me sterk af of dit komt door het ontbreken van methodes en materiaal. Het lijkt me eerder te liggen aan de toon waarop in de discussie hierover gesproken wordt.

Ik bedoel dit: de bijdrages van Wim Aanen (ND, 21 april) en Adrian Verbree (ND, 17 april) over bijbelkennis enthousiasmeren mij nou niet echt om meer te willen weten over de Bijbel. Steevast wordt er negatief gesproken over het ‘gebrek aan kennis’. Door daar de nadruk op te leggen, sla je echt de plank mis.

Beter kunnen we mensen enthousiast proberen te maken door hun te laten zien hoe prachtig en geniaal de Bijbel is. Materiaal is er in overvloed, daarvoor hoeven we niet terug te grijpen op fossielen uit vervlogen tijden. Ik denk aan de diverse Studiebijbels, lerenindekerk.nl en The Bible Project. En wat te denken van Koffie met de Bijbel, een initiatief uit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) van Leek? Elke donderdagavon..

