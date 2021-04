SGP-jongeren: hoe nu verder?

De jongerenafdeling van de SGP is sterk verdeeld over de rol van vrouwen in de maatschappij en in de politiek. Hoe gaat het nu verder?

‘Een vrouw met een rol is geen uitzondering in de Bijbel’

Lilian Janse, gemeenteraadslid voor de SGP in Vlissingen:

‘Een politieke partij is geen verlengstuk van de kerk en dat moet het ook niet worden. Een vrouw met een leidinggevende positie was in de Bijbel ook geen uitzondering. Dat heeft ons iets te zeggen. Er moet een goed, theologisch onderbouwd gesprek worden gevoerd. Om het debat te voeren en op te lossen moet er vooral geduld zijn aan beide kanten. Als je een probleem wilt oplossen, moet je eerst met elkaar in gesprek. Dat betekent niet alleen praten, maar juist ook luisteren naar elkaar. Er zijn nu te veel mensen die vastzitten aan hun eigen standpunt. Als er oog is voor beide kanten van de discussie, kunnen we..

