Charles Baudelaire benadrukt de erfzonde als het belangrijkste element van de menselijke natuur

De Franse dichter Charles Baudelaire (1821-1867), eerder deze maand, op 9 april, precies tweehonderd jaar geleden geboren, lanceerde de moderniteit in de literatuur. Baudelaire had het soort leven dat lang is gezien als een typisch kunstenaarsleven: zo smeet hij net zo met geld als met nieuwe poëzie en paarde hij een diepe verachting voor een nuttig leven aan een ongelofelijke werklust.

In zijn eerste hoofdwerk Les fleurs du mal schreef Baudelaire volmaakt klassieke verzen waarin hij volmaakt moderne thema's besprak. Volgens Baudelaire was het samengaan van het eeuwige met wat tijdgebonden is, 'de mode, de moraal, de hartstocht van het ogenblik', sowieso het kenmerk van schoonheid. Zijn tweede hoofdwerk, Le spleen de Paris - petites poèmes en prose, bestaat uit prozagedichten, over eenzaamheid en de menigte, lelijkheid en schoonheid, dronkenschap, roes en het ontnuchterd ontwaken en – niet in de laatste plaats – de duivel en God. Baudelaire gaf met deze prozagedichten, die overigens recentelijk boeiend maar soms erg vrij zijn vertaald door Jacob Groot als Het spleen van Parijs, de uiteindelijk..

