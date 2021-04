Voor je het weet beperken we de diversiteit door slechts twee hokjes te hebben, omdat het anders verwarrend zou zijn

Jarenlang stelde ik aan het begin van een college over seksualiteit de volgende vraag aan studenten: ‘Zie je jezelf allereerst als mens of als man of vrouw?’ Dat leverde vaak emotionele gesprekken op over wat mannelijkheid en vrouwelijkheid eigenlijk zijn. Het gezamenlijke mens-zijn kwam beperkt aan de orde, want het bespreken van verschillen in emotie, ratio, uiterlijk en allerlei stereotypen zorgde voor verhitte gesprekken. Het gedeelde mens-zijn leek daardoor van weinig belang.

interseksualiteit

Dat dit anders kan, bleek toen ik drie jaar geleden het college begon met het kijken naar een gesprek bij Pauw en Witteman met Maya Posch. Maya vertelt daarin wat het beteken..