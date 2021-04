Mensen zien zichzelf zelden als doel diaconie

Zelf een beroep doen op de diaconie, dat doen we niet zo snel. Waarom eigenlijk niet? 'We willen (...) juist daar helpen waar geen helper is. Dat is ons motto.'

Pasgeleden hebben we een bijeenkomst gehad met een aantal zzp'ers. Ze waren door ons als diaconie uitgenodigd om van gedachten te wisselen over mogelijkheden en onmogelijkheden in deze bijzondere tijd.

Als groep kenden we ze al; de meeste zzp'ers kenmerken zich door een verlangen naar zelfstandigheid, gecombineerd met ondernemersgeest en creativiteit. Mensen die eerder denken in kansen dan in bedreigingen. Als je zoals op deze avond de persoonlijke verhalen hoort, voelt het nog weer anders.

Waar de één een wachtlijst van klanten heeft door de huidige crisis, zit de ander noodgedwongen zonder werk. Of iemand die als zelfstandige echt wel gewend is om in haar eentje beslissingen te nemen, maar bij wie nu de rek eruit ra..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .