Met zeven andere landen was Nederland binnen de EU verantwoordelijk voor de import van tachtig procent van de grondstoffen die worden gerelateerd aan ontbossing (Nederlands Dagblad 14 april). Vooral de productie van soja, palmolie en rundvlees droeg daaraan bij. Soja wordt in Europa meestal gebruikt voor veevoer, en palmolie voor bijvoorbeeld lippenstift, chocola en biobrandstof. Hoog tijd dus voor structurele en mentale veranderingen hier, bij en door onszelf. Als we op de oude voet doorgaan zijn we immers niet gaaf bezig. Wij moeten proberen ons denken en handelen te richten op een minder hoge binnenlandse productie en consumptie. Dat kan best, zeker als alle betrokken en verantwoordelijke partijen de lasten ervan gezamenlijk dragen. En als we een zekere trots ontwikkelen op een stuk zelfbeperking, in plaats van op inzetten op dat heilloze meer, meer, meer. <