Zorgsigaar uit eigen doos

Als kleine jongen liet ik vroeger mijn overgangsrapport aan mijn oma zien. Ze haalde het dunne document uit het plastic hoesje en vouwde het voorzichtig open. Met haar vinger ging ze langs de cijfers en al mompelend hoorde ik haar dan mijn prestaties vergelijken met de periode ervoor. Ze stond daarna op uit haar stoel en liep naar de bekende sigarendoos achter in de grote kast. Ze haalde er een paar briefjes van 5 gulden uit en een van die briefjes gaf ze aan mij. 'Een prachtige lijst, je hebt goed je best gedaan.'

Mijn oudere zus, die makkelijker leerde en altijd hogere cijfers haalde, kreeg hetzelfde te horen en ook zij kreeg 5 gulden. Ze had volgens oma ook heel goed haar best gedaan. Er was nooit gedoe over, we waren oma dankb..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .