De omgang met seksuele intimidatie verschilt. ‘Vrouwen, laten we onze krachten tegen misbruik bundelen.’

Twee affaires met seksuele intimidatie bij D66 in de afgelopen periode tonen aan dat de manier waarop het verhaal verteld wordt door de slachtoffers van grote invloed is op de afhandeling. Eerst was daar de affaire rond seksuele intimidatie van jonge D66-vrouwen en daarna de affaire met de minderjarige jongens en Tweede Kamerlid Sidney Smeets. Waar de vrouwen er niet in slaagden hun belagers de laan uit te sturen, lukte dat de jongens wel.

In zijn vorige leven als advocaat had Smeets meer dan tien minderjarige jongens seksueel benaderd. De jongens wisten dit al van elkaar. Toen zij hoorden dat Smeets Tweede Kamerlid werd voor D66, besloten zij een klacht in te dienen. Maar D66 schoof voor hun gevoel het onderzoek ernaar ‘een beetje op de lan..

