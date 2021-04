‘Het verdienen van geld ten koste van mensenrechten zou de EU niet zoveel waard moeten zijn’

Tot 2019 was Slowaak Jan Figel (hier in gesprek met een Iraakse sjeik) de EU-gezant voor godsdienstvrijheid. De functie is nu vacant. 'De EU moet haar economische marktmacht gebruiken ten behoeve van onder meer geloofsvrijheid.'

De Europese Unie krijgt veel kritiek, maar één ding is aardig gelukt. De 27 landen vormen een van de belangrijkste afzetmarkten in de wereld. De EU is een economisch blok van 450 miljoen consumenten, groter dan de VS bijvoorbeeld. Veel niet-Europese landen popelen om handels- of investeringsakkoorden te sluiten met de EU.

Maar gebruikt de EU haar economische macht wel voldoende? Naar mijn mening laat Brussel nogal wat kansen liggen. De leiders van de EU zijn te veel koopman en te weinig dominee. De EU moet harde eisen durven stellen aan de vele landen die hier deals willen komen sluiten. Niet alleen richting kleine landen (zoals de Europese Commissie vorig jaar handelsvoordelen inperkte voor Cambodja), maar ook richting economische grootm..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .