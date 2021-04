Ongelijk verdeeld

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) baarde vorige week opzien met een publicatie over De economische groei en het inkomen van de Nederlanders in de afgelopen vijftig jaar. Dat de uitkomsten van de studie niet eenduidig zijn, blijkt wel uit krantenkoppen als ‘Blijven de inkomens achter of niet?’, ‘Inkomens in 50 jaar verdubbeld’ en ‘De Nederlander is na vijftig jaar wel degelijk rijker’. Een van de redenen voor het CBS om in de eigen data te duiken, was dat de Rabobank in 2018 een rapport publiceerde met de titel Besteedbaar inkomen van huishoudens staat al bijna veertig jaar vrijwel stil. Het CBS merkt op dat er sindsdien veel is geschreven over de stagnatie van het inkomen.

Economie zou economie niet zijn als over de vraag of di..