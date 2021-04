De vondst van de Dode Zeerollen onderstreept wat het meest waardevol was voor Joodse vluchtelingen

De schrijvers van het Nieuwe Testament kenden verschillende versies van de Bijbel in het Grieks. De bijbeltekst was in die tijd nog volop in beweging, blijkt uit de nieuwgevonden Dode Zeerollen.

Vorige maand werd bekend dat er voor het eerst sinds zestig jaar nieuwe fragmenten van bijbelteksten zijn gevonden in een grot bij de Dode Zee. De eerste ontdekking van Dode Zeerollen in 1947 – met nog een heel aantal vondsten daarna – was revolutionair. Voor het eerst kreeg de bijbelwetenschap beschikking over handschriften van rond het begin van de jaartelling. Maar de laatste zestig jaar gingen we ervan uit, dat de belangrijkste ontdekkingen nu wel gedaan zijn. Tot vorige maand het Israëlische Instituut voor Oudheidkunde (IAA) bekendmaakte dat bij een in 2017 begonnen actie om alle grotten nog eens zorgvuldig na te lopen, er toch weer een grote groep fragmenten gevonden is.

Waar gaat het om? Archeologen deden de ontdekking in een grot bij de Nahal Hever. Bovenaan de rotswand bevinden zich resten van een Romeins legerkamp uit de tweede eeuw. In de grot, bijgenaamd de Cave of Horror, werden eerder meer dan veertig skeletten gevonden van mensen die zich daar kennelijk hadden verschanst. Uit hun kleding, de wapens en de munten die ze bij zich hadden, is op te maken dat hun vluchtplaats dateert uit de periode van de Joodse opstand rond 135 van onze jaartelling. Ongetwijfeld dachten ze na een periode van schuilen, terug te kunnen keren naar huis met de meest waardevolle spullen die ze in veiligheid hadden gebracht. Het is treffend dat zij onder die kostbare bezittingen ook een boekrol rekenden met de bijbeltekst van de twaalf kleine profeten. Er zijn nog wel andere belangwekkende vondsten gedaan (Nederlands Dagblad 16 maart), maar voor dit blog richt ik me op die bijbelse tekst.

eerbied voor de naam

Het betreft een Griekse vertaling van het Oude Testament waarvan eerder andere fragmenten gevonden zijn. Kennelijk lazen de eigenaars die de rol meenamen op hun vlucht naar deze grot, de Bijbel in de voor hen vertrouwde taal. De vondsten laten iets zien over hun omgang met de Bijbeltekst, wat wij tot op de dag van vandaag herkennen. In de eerste plaats blijkt dat de naam van God, JHWH, niet vertaald is, maar in oud-Hebreeuwse letters geschreven werd, letters die al tijden in onbruik waren. Ook uit andere handschriften is dit fenomeen bekend. Maar deze boekrol uit de eerste eeuw voor Christus bevestigt de ouderdom van dat gebruik. Het maakte de lezer destijds attent op de naam, die men ook toen al niet uitsprak bij het lezen van de bijbeltekst, om te voorkomen dat men Gods naam ijdel zou gebruiken. Vandaag is iets vergelijkbaars te herkennen in vertalingen waarin men de naam van God in klein kapitaal schrijft, met een in onbruik geraakt woord (Here). Het drukt de eerbied uit voor deze naam, waar ook de mensen uit deze grot mee leefden.

geregelde revisie

Verder is het opmerkelijk dat de Griekse vertaling die gevonden werd van Zacharia 8:16 op enkele kleine punten afwijkt van de meest aanvaarde tekst van de Septuaginta. In plaats van ‘Spreek waarheid, ieder met zijn naaste’, heeft het gevonden fragment het woord ‘man’ (anèr) in plaats van ‘ieder’ (hekastos). Dat maakt het Grieks wat vreemder, maar dat woord man stond wel letterlijk in de Hebreeuwse tekst waar dit vers een vertaling van is. Het gaat dus om een revisie van de gangbare Griekse vertaling, vanuit de gedachte dat de tekst zo dicht mogelijk bij het Hebreeuws zou moeten blijven.

Vergelijkbare afwegingen zijn ook vandaag herkenbaar voor mensen die de Bijbel in vertaling lezen. Vertalingen willen begrijpelijk zijn, maar zoeken ook de nauwste verbinding met de oorspronkelijke bijbeltekst, en worden daarom geregeld gereviseerd. Tegelijk laat het gevonden fragment zien hoe de Griekse bijbeltekst in de eerste eeuw nog in beweging was. Dat is van betekenis voor de interpretatie van citaten uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament. De schrijvers van het Nieuwe Testament zullen verschillende versies van de Bijbel in het Grieks gekend hebben.

Belangwekkend zijn de ontdekkingen in deze grot dus zeker voor de Bijbelwetenschap; alle fragmenten zijn daarom verder onderzoek waard. Toch kunnen we van deze nieuwe vondst ook weer niet al te grootse verwachtingen hebben. Het gaat om enkele tientallen tekstfragmenten, die soms een paar woorden, maar vaker slechts een paar letters bevatten. De vondst onderstreept vooral wat het meest waardevol was voor deze mensen op de vlucht. Hun munten, kleding en speerpunten hebben voor ons geen actuele betekenis meer. Maar het Woord dat in deze teksten tot hen sprak, spreekt vandaag nog net zo. <

Michael Mulder is universitair docent Nieuwe Testament en Judaica aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij schrijft dit artikel als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen.