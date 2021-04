Welk doel dienen cijfers van het CBS?

Journalist Koen Haegens bespreekt een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de ontwikkeling van de inkomens in Nederland (ND, 16 april).

Het CBS bestrijdt dat deze de afgelopen jaren niet of nauwelijks gestegen zijn. Zij wijzen hierin prominenten als Klaas Knot, directeur van de De Nederlandsche Bank (DNB) wel even terecht. Zij brengen feiten en bestrijden mythes.

Als het CBS dan gevraagd wordt of er geen reden is om ons zorgen te maken over groeiende ongelijkheid, zegt men dat hun rapport daar niet over gaat. De gewone man mag blij zijn met een nivellerende overheid (een overheid die probeert grote inkomensverschillen tegen te gaan, red.), anders was het inkomensverschil nog groter geworden.

Wellicht heeft het CBS wat betreft de onderzochte cijfers gelijk, als ze hun eigen of economische definities van inkomen gebruiken. We hebben echter niets aan 'juiste getallen'..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .