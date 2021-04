Bij de Achterop-rubriek 'Meer weten' over de wielewaal (ND, 19 april) is een verkeerde afbeelding gekozen. Te zien was een Chinese wielewaal, een soort die in Nederland niet voorkomt. Hieronder de juiste afbeelding.

Male adult golden oriole, oriolus oriolus, on a moss covered twig in summer with blurred green background. Vibrant yellow bird sitting in treetop in nature. (Male adult golden oriole, oriolus oriolus, on a moss covered twig in summer with blurred gree (beeld istock)