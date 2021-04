Wijn uit betwist gebied

Met verbazing heb ik kennisgenomen van de boete van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die is opgelegd aan het Israël Producten Centrum (IPC) in Nijkerk (ND 14 april). Het verbaast mij dat een ideële instelling disproportioneel 'gestraft' wordt voor een internationale onenigheid. De NVWA moet optreden omdat zij een klacht krijgt - wellicht een klacht vanuit een benadering die enigszins anti-Israël is. Het kan niet de bedoeling zijn dat een organisatie als IPC op deze wijze wordt aangepakt. De moederorganisatie van IPC is het Israel Centre. Al meer dan veertig jaar laat zij bijvoorbeeld Joden uit Oekraïne overkomen naar Israël, stimuleert zij (kleine) werkgelegenheid in Israël..

