Ongemakkelijk uitsluiten van Rutte

Bij de ChristenUnie zitten de luiken eventjes dicht. Toen deze krant een paar vragen wilde stellen aan kandidaat-voorzitter Ankie van Tatenhove, kwam er een telefoontje van de communicatieafdeling dat dit niet mogelijk was vóór het partijcongres, vandaag. Ook afzwaaiend partijvoorzitter Piet Adema had het deze week 'te druk' voor een interview. Terwijl er – naast andere kwesties – best een paar vragen zijn te stellen over hoe de ChristenUnie tot nu toe heeft geopereerd in de kabinetsformatie.