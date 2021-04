De plank misslaan met loepzuivere stemmen

Rond Goede Vrijdag zong een lied rond. Het werd me via WhatsApp van alle kanten toegestuurd: vanuit Hardenberg, Gramsbergen, en door familie verder in het land. Een lied met een gammele tekst.

Twee zussen zongen een Paasvariant op het bekende 'Hallelujah' van Leonard Cohen. Ik was evenzeer onder de indruk van de zang van de dames als dat ik verbaasd was over de tekst van het lied.

Op zoek naar wat meer informatie, belandde ik op de site van Nederland Zingt. Daar las ik: 'Laat je raken door de krachtige tekst en de loepzuivere stemmen.'

Krachtige tekst?!

Sinds wanneer werken er bij de EO bijbelanalfabeten? Of verstaan ze daar geen Engels?

doorstoken

Het lied gaat deels over een van de soldaten bij het kruis, degene die zijn speer in Jezus' zij stak. Hem laten de zingende zussen zeggen: 'Werkelijk, dit was Jezus Christus, onze Redder. Angstig keek hij naar zijn zwaard, keerde zich toen naar zijn Redder en ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .