Verzet je tegen de dictatuur van de emancipatie-ideologie

Dick Schinkelshoek vergeleek het debat over homoseksualiteit met dat over slavernij (ND 3 april 2021). Het waardevolle daarvan is, dat deze vergelijking ons kan helpen het huidige debat van een afstand te bekijken. Er zijn inderdaad overeenkomsten. Het ging en gaat om meer dan meningen alleen. Er zijn belangen in het spel en diepgewortelde overtuigingen. Het raakt sterk aan de verhouding tot God en oog voor de naaste.

Dat betekent echter niet, dat er sprake is van een directe inhoudelijke gelijkstelling, zoals Schinkelshoek terecht ook aantekent. Toch vraagt hij zich af: ‘Kijken we straks net zo naar homoacceptatie als naar de afschaffing van de slavernij?’ Hij vermoedt dus een parallel tussen acceptatie van homoseksuele relaties en de af..

