Ouderen zijn oververtegenwoordigd bij fietsongevallen. Fietsen moet veiliger worden

Terwijl de drukte op de (auto)weg vorig jaar afnam, is het op fietspaden nog drukker geworden. De hoeveelheid fietsers in het verkeer groeit en dat heeft een keerzijde: in 2020 kwamen 229 mensen niet thuis vanwege een verkeersongeval.

Kinderen fietsen minder, ouderen juist steeds meer. Senioren zijn oververtegenwoordigd in de ongevalscijfers. Niet zo gek, want een jongere, fittere fietser herstelt veel sneller na een ongeval.

Nederland staat in de wereld bekend als het fietsland bij uitstek. Maar er zijn tekenen dat Nederland de rol van gidsland aan het verliezen is.

Nederlanders fietsen vaak en veel. Van jong tot oud, door weer en wind, in de stad en op het platteland. Tijdens de coronapandemie zijn we nog meer gaan fietsen. En dat is goed, want dagelijks fietsen is één van de meest effectieve manieren om de norm voor matig-intensieve beweging te behalen.

omkomen

Wij kunnen als Fietsersbond natuurlijk niet accepteren dat er ieder jaar zoveel mensen omkomen op de fiets en een nog veel hoger aantal mensen gewond raakt. Hoe gaan we zorgen dat de Nederlander en hopelijk snel ook de buitenlandse toerist volop kan blijven genieten van het fietsen in Nederland?

