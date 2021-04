Bied jongeren een plek waar zij met het hart leren kijken en waar ruimte is voor echte ontmoeting

Ruim een jaar in de ban van corona! Er is veel gezegd en geschreven over wat dit met een samenleving doet. Met name jongeren worden geraakt door een digitaal leven. Ze komen in een isolement. Daarom zijn de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob gekomen met een nationaal onderwijsplan. Zij geven daarin niet alleen aan wat de extra financiële investering is die zij willen doen (8,5 miljard!), maar ook wat, volgens hen, de mentale problematiek is als gevolg van het coronatijdperk. De ministers horen, net als wij, de verhalen van wanhoop en eenzaamheid onder jongeren. Zij constateren dat veel studenten concentratieproblemen hebben, geïsoleerd raken, minder zelfvertrouwen hebben en dat er soms sprake is van vereenzaming. Deze problemen h..

