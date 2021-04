Slechthorend

In het ND van 10 april pleit Gerard ter Horst voor het verplicht dragen van een helm voor alle scooterrijders en elektrisch versterkte fietsers. Ik herken de gevaren van fietsen. De tijd dat ik helmloos de Mont Ventoux afdaalde, ligt ver achter mij. Inderdaad wordt het drukker op fietspaden met ervaren, minder ervaren, snelle en langzame fietsers. Maar dan nog even iets anders. Jaren geleden hadden slechthorende mensen een bordje ‘SH' op hun achterspatbord. Dat zie ik nooit meer, terwijl ik regelmatig in situaties kom waarbij tijdig en regelmatig bellen niet helpt. Meestal is de linksrijdende man de boosdoener. Fietshelm op? Doe er dan ook een sticker SH op. <