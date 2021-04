Regelen vaccins

Hoe zei minister de Jonge het tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag? ‘Voor de vaccinaties moet er nog wel wat geregeld worden.’ Op 12 maart kreeg mijn man (geboren in 1943) een oproep om zich te laten vaccineren. Hij belde voor een afspraak en vroeg of hij gelijk een afspraak voor mij (geboren in 1944) kon maken. Dat kon niet, ik zou een week later een oproep krijgen. Later hoorden we dat anderen wel gelijk een afspraak voor hun partner konden maken. Maar goed, een week later (19 maart) hebben we weer gebeld en de eerste afspraakmogelijkheid was op 13 april. Maar dan wel in Deventer. In Zwolle, waar we al enige tijd wonen, kon het niet. Wij waren niet de enige Zwollenaren die ergens anders geprikt moesten worden. Apeldoorn, Hardenberg, Dalfsen en Emmeloord kwamen voorbij als priklocaties. Gelukkig heeft mijn man geen hekel aan autorijden en hebben we er maar een dagje uit van gemaakt.