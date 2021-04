Deurcontrole

De boodschap van de kerk is dat Gods liefde en genade onvoorwaardelijk zijn en voor iedereen toegankelijk. Jezus zocht zelf zeer besmettelijke zieken (zoals melaatsen) op en raakte hen aan. Maar in hun ondoorgrondelijke wijsheid gaan kerken experimenteren met negatieve coronatests als controle bij de deur. Ik heb er maar één woord voor over: kerkonwaardig! Mensen komen naar de kerk om te delen in Gods onvoorwaardelijke liefde en genade. Hoe durft een kerk dan iemand bij de deur te weigeren? Uiteraard wijst zij op ieders verantwoordelijkheid: bij klachten niet komen, afstand houden, hygiëne. En natuurlijk reguleert zij het aantal kerkgangers, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Maar mensen eerst laten bewijzen dat ze 'clean' zijn? Dat miskent de meest fundamentele bestaansreden van de kerk. Zoals Desmond Tutu de Schotse generale synode overtuigend voorhield: 'All are welcome! All!' Zo'n controle bij de deur biedt geen hoop, maar wakkert eerder wantrouwen aan. <