In het Nederlands Dagblad van 14 april vraagt Sam Janse in zijn column zich af of alleen jongeren rommel achterlaten in de openbare ruimte.

Toen ik (81) vorige week na mijn tweede vaccinatie naar buiten liep, kon ik mijn ogen niet geloven: op een gebied van hooguit tien meter lagen zes mondkapjes langs het pad! En het waren beslist geen jongeren die geprikt waren! Ik moet Janse eerlijk bekennen: ik heb ze niet opgeraapt. <

