Dier als voedsel

Voor de zondeval at de mens geen vlees. Na de zondvloed sluit God een verbond met mens én dier’ (zie het essay van Marinus de Jong (Gulliver 9 april).

Pleit dit voor vegetarisme? Ik vraag het me af.

Het is in elk geval opvallend dat, voordat God het verbond met mens en dier sluit in Genesis 9:10, Hij in 9:3 naast de planten ook de dieren als voedsel aan de mensen geeft.

Dit laat onverlet dat niets ons het recht geeft dieren te mishandelen. <

