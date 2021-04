Hoe leef je toe naar het feest van de Geest? Dat was de vraag in het Nederlands Dagblad van 12 april. Door in elk geval niet voorbij te gaan aan de hemelvaart van Christus.

Begin dit jaar ontdekte ik cantate BWV 128 van Johann Sebastian Bach. Geschreven voor de kerkdienst op Hemelvaartsdag 10 mei 1725. Ontzettend, zoals ik hierdoor ben aangegrepen. Het is hier al maanden elke dag Hemelvaartsdag, nee: feest. Terwijl het er op die dag in kerk en lande maar schamel aan toe gaat. Nee, Bach zet het feest op grote hoogte. Ik geef de tekst van het rijk bewerkte openingskoraal: Auf Christi Himmelfahrt allein / Ich meine Nachfahrt gründe / Und allen Zweifel, Angst und Pein / Hiermit stets überwinde; / Denn weil das Haupt im Himmel ist, / Wird seine Glieder Jesus Christ / Zu rechter Zeit nachholen. In de volgende delen gaat het over: Ich bin bereit / Mein Jesus sitzt zur Rechten / Sein Allmacht..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .