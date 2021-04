Christenen, ga voor groepsbelang in plaats van eigenbelang

De coronatijd houdt ons allemaal bezig. Doen we wat juist is? En wat is eigenlijk juist? Hoe zou God willen dat we handelen? Hoe denkt de bijbel erover? Het zijn vragen die door mijn hoofd gaan. Vragen waar ik over na kan blijven denken.

Even in de winkel een mondkapje op en afstand houden. Is dat zoveel gevraagd?

Om mij heen zie ik veel mensen keuzes maken. Christenen maken keuzes en vervolgens worden alle christenen over één kam gescheerd. In de media worden keuzes en meningen van christenen neergezet alsof elke christen die mening of keuze tolereert. In Urk en Krimpen aan den IJssel ging het flink tekeer. Is dit hoe wij, christenen, onszelf willen vertonen aan de buitenwereld?

Wat betreft het je houden aan de regels: als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor een ander. Voor de ouderen, voor de risicogroepen, voor alle mensen die daar baat bij hebben (zie Filippenzen 2:4). We moeten niet alleen aan onszelf denken, maar voor elkaar zorgen, juist in deze tijd. We moeten laten zien als christenen dat we niet alleen uit eigenbelang handelen...

